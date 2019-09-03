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"Слід Захарченко" знайшли в італійському парку (фото)

STYLERЖиття    03.09.2019 - 10:17
"Слід Захарченко" знайшли в італійському парку (фото)
Фото: Олександр Захарченко (2uznayvse.ru)

Фреску виконала команда художників DonbassArt

В Італії з'явився "слід" вбитого ватажка "ДНР" Олександра Захарченко, якого підірвали в Донецьку 31 серпня 2018 року, в кафе "Сепар". В одному з парків на півночі Італії на стіні намалювали фарбами терориста. Про це заявив голова "представництва ДНР" в Італії Мауріціо Марроне.

Зображення знаходиться в місті Турин у парку "Дора". Влада міста спеціально віддала цей парк під народне "мистецтво". Мауріціо Марроне дуже сподівається, що фреску з Захарченко не зітруть.

"Я знав Захарченко особисто і зміг ще краще дізнатися його, коли він вручив мені орден Дружби "ДНР". Для всіх італійців він став прикладом відважно] людини, якf поклаkf своє життя заради боротьби свого народу", - сказав Марроне.

&quot;Слід Захарченко&quot; знайшли в італійському парку (фото)

&quot;Слід Захарченко&quot; знайшли в італійському парку (фото)Фото: Фреска з терористом Захарченко (ria.ru)

Як ми раніше повідомляли, у Донецьку бойовики спорудили пам'ятник Олександру Захарченко. Користувачі вважають, що він схожий на любителя "ДНР", російського співака Йосипа Кобзона.

Як ми раніше писали, в мережі опублікували відео з моментом смерті ватажка "ДНР" Олександра Захарченко, що раніше не з'являлося в інтернеті.

Без сорочки і погонів: в мережі підняли на сміх пам'ятник Захарченко в Донецьку Годинами можна дивитися: в мережі показали нове відео вбивства Захарченко
Новини України Александр Захарченко
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