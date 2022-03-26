В Славутиче украинцы шлют оккупантов в сторону русского корабля (видео)

26 марта российские войска вошли в Славутич Киевской области. Местные жители, рискуя своей жизнью, гонят российских военных домой.

Видео появилось в Telegram-канале "Война с оккупантами".

Как заявила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк во второй половине дня оккупанты вышли за пределы Славутича. Однако местный городской совет отмечает, что российская техника все-таки передвигается по городу в поисках оружия на руках у населения.

Люди пытаются прогнать оккупантов, а те в ответ стреляют в воздух, чтобы еще более запугать.

Оккупанты в своей манере применяют оружие против мирных людей.

Украинцы в центре города скандируют захватчикам: "Домой", "На х*й".

"В Славутиче люди показывают оркам их будущее направление", - подписали видео.

Напомним, вчера городские власти Славутича запрещали жителям передвигаться по городу из-за российских снайперов.

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