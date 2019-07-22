Славу из НеАнгелов после развода заметили с другим мужчиной (фото)

Популярная украинская певица Слава Каминская, которая недавно развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, заинтриговала своих поклонников фото с другим мужчиной. Новый снимок артистка выложила на своей странице в Instagram.

Слава показала фотографию со своего дня рождения, который был 16 июля. На этом фото она счастливая позирует вместе с виртуозным пианистом Евгением Хамарой.

Слава Каминская с Евгением Хмарой (фото: instagram.com/babaslavka)

"А это самый гениальный пианист Евгений Хмара, и мы готовим с ним для вас сюрприз. Два гения на один квадратный метр - много? Думаю нет. Если что, я отойду. Женя, спасибо", - написала певица.

В свою очередь Хмара также оставил комментарий под этим фото.

"Слава, благодарю тебя. Впереди много музыки!" - написал музыкант.

Стоит отметить, что Евгений на своей странице в Instagram в день рождения Славы поздравил артистку и выставил фотографию, на которой стоит с виновницей торжества и вокалисткой группы KAZKA Александрой Зарицкой.

Евгений Хмара, Слава Каминская и Александра Зарицкая (фото: instagram.com/evgenykhmara)

На поздравление Хмары Слава очень эмоционально ответила.

"Спасибо, Женя, ты нереальный", - отметила певица.

Пользователи сети также прокомментировали фотографию Славы и Евгения и отметили, что они отлично смотрятся вместе.

Смотритесь;

Роскошная Слава;

Прекрасный дуэт!!!!!

А вообще хорошо смотритесь;

Женя, такой талантище!!!

Прекрасные;

Смотритесь очень даже ничего.

Скриншот с Instagram

Напомним, что Слава Каминская официально расторгла брак с Эдгаром Каминским.

Ранее сообщалось о том, что Эдгара Каминского "разнесли" в сети из-за рассказа про маму.