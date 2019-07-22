Славу з Неангелів після розлучення помітили з іншим чоловіком (фото)

Популярна українська співачка Слава Камінська, яка нещодавно розлучилася з пластичним хірургом Едгаром Камінським, заінтригувала своїх шанувальників фото з іншим чоловіком. Новий знімок артистка виклала на своїй сторінці в Instagram.

Слава показала фотографію зі свого дня народження, який був 16 липня. На цьому фото вона щаслива позує разом з віртуозним піаністом Євгеном Хамарою.

Слава Камінська з Євгеном Хмарою (фото: instagram.com/babaslavka)

"А це самий геніальний піаніст Євген Хмара, і ми готуємо з ним для вас сюрприз. Два генія на один квадратний метр - багато? Думаю ні. Якщо що, я відійду. Женя, спасибі", - написала співачка.

У свою чергу Хмара також залишив коментар під цим фото.

"Слава, дякую тобі. Попереду багато музики!" - написав музикант.

Варто зазначити, що Євген на своїй сторінці в Instagram в день народження Слави привітав артистку і виставив фотографію, на якій стоїть з винуватицею торжества і вокалісткою групи KAZKA Олександрою Зарицькою.

Євген Хмара, Слава Камінська і Олександра Зарицька (фото: instagram.com/evgenykhmara)

На привітання Хмари Слава дуже емоційно відповіла.

"Дякую, Женя, ти нереальний", - зазначила співачка.

Користувачі мережі також прокоментували фотографію Слави і Євгенія і зазначили, що вони відмінно виглядають разом.

Виглядаєте;

Розкішна Слава;

Прекрасний дует!!!!!

А взагалі добре виглядаєте;

Женя, такий талант!!!

Прекрасні;

Виглядаєте дуже навіть нічого.

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Слава Камінська офіційно розірвала шлюб з Едгаром Камінським.

Раніше повідомлялося про те, що Едгара Камінського "рознесли" в мережі через розповідьпро маму.