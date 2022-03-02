Слава Украине! ПриватБанк сделал русскоязычным пользователям "сюрприз"

ПриватБанк обновил надписи на экранах банкоматов и терминалов на фоне российской агрессии в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Теперь на экран будут выводить отдельное приветствие для русскоязычных.
Если пользователь банкомата или терминала будет выбирать русский язык обслуживания, экран станет желто-синим. Кроме того, на него будут выводить надпись: "Слава Украине!"
Также просто в банкоматах можно перевести средства на нужды и поддержку украинской армии. Сделать это можно в меню "Помощь ВСУ".
В терминалах за это отвечает вкладка "Благотворительность", где следует выбрать опцию "Поддержка Вооруженных Сил Украины".
Напомним, что Альфа-Банк может изменить структуру собственности из-за санкций к российскому олигарху Фридману.
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