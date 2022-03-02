UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Слава Украине! ПриватБанк сделал русскоязычным пользователям "сюрприз"

Автор: Людмила Жукова

ПриватБанк обновил надписи на экранах банкоматов и терминалов на фоне российской агрессии в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Теперь на экран будут выводить отдельное приветствие для русскоязычных.

Если пользователь банкомата или терминала будет выбирать русский язык обслуживания, экран станет желто-синим. Кроме того, на него будут выводить надпись: "Слава Украине!"

Также просто в банкоматах можно перевести средства на нужды и поддержку украинской армии. Сделать это можно в меню "Помощь ВСУ".

В терминалах за это отвечает вкладка "Благотворительность", где следует выбрать опцию "Поддержка Вооруженных Сил Украины".

Напомним, что Альфа-Банк может изменить структуру собственности из-за санкций к российскому олигарху Фридману.

Читайте также, как работают банки при вторжении РФ и кто поможет Украине деньгами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк