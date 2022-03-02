Слава Україні! ПриватБанк зробив російськомовним користувачам "сюрприз"

ПриватБанк оновив написи на екранах банкоматів і терміналів на тлі російської агресії в Україні.
Про це повідомили в прес-службі банку.
Тепер на екран будуть виводити окреме вітання для російськомовних.
Якщо користувач банкомату або терміналу буде вибирати російську мову обслуговування, екран стане жовто-синім. Крім того, на нього будуть виводити напис: "Слава Україні!"
Також просто в банкоматах можна переказати кошти на потреби і підтримку української армії. Зробити це можна в меню "Допомога ЗСУ".
У терміналах за це відповідає вкладка "благодійність", де слід вибрати опцію "підтримка Збройних Сил України".
Нагадаємо, що Альфа-Банк може змінити структуру власності через санкції до російського олігарха Фрідмана.
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