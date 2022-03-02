Слава Україні! ПриватБанк зробив російськомовним користувачам "сюрприз"

Тепер на екран будуть виводити окреме вітання для російськомовних.

Якщо користувач банкомату або терміналу буде вибирати російську мову обслуговування, екран стане жовто-синім. Крім того, на нього будуть виводити напис: "Слава Україні!"

Також просто в банкоматах можна переказати кошти на потреби і підтримку української армії. Зробити це можна в меню "Допомога ЗСУ".

У терміналах за це відповідає вкладка "благодійність", де слід вибрати опцію "підтримка Збройних Сил України".