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Слава Україні! ПриватБанк зробив російськомовним користувачам "сюрприз"

Автор: Людмила Жукова

ПриватБанк оновив написи на екранах банкоматів і терміналів на тлі російської агресії в Україні.

Про це повідомили в прес-службі банку.

Тепер на екран будуть виводити окреме вітання для російськомовних.

Якщо користувач банкомату або терміналу буде вибирати російську мову обслуговування, екран стане жовто-синім. Крім того, на нього будуть виводити напис: "Слава Україні!"

Також просто в банкоматах можна переказати кошти на потреби і підтримку української армії. Зробити це можна в меню "Допомога ЗСУ".

У терміналах за це відповідає вкладка "благодійність", де слід вибрати опцію "підтримка Збройних Сил України".

Нагадаємо, що Альфа-Банк може змінити структуру власності через санкції до російського олігарха Фрідмана.

Читайте також, як працюють банки при вторгненні РФ і хто допоможе Україні грошима.

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ПриватБанк