Слава Украине! ПриватБанк сделал русскоязычным пользователям "сюрприз"

ПриватБанк обновил надписи на экранах банкоматов и терминалов на фоне российской агрессии в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Теперь на экран будут выводить отдельное приветствие для русскоязычных.

Если пользователь банкомата или терминала будет выбирать русский язык обслуживания, экран станет желто-синим. Кроме того, на него будут выводить надпись: "Слава Украине!"

Также просто в банкоматах можно перевести средства на нужды и поддержку украинской армии. Сделать это можно в меню "Помощь ВСУ".

В терминалах за это отвечает вкладка "Благотворительность", где следует выбрать опцию "Поддержка Вооруженных Сил Украины".