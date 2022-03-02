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Слава Украине! ПриватБанк сделал русскоязычным пользователям "сюрприз"

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Среда 02 марта 2022 09:12
Слава Украине! ПриватБанк сделал русскоязычным пользователям "сюрприз" Фото: ПриватБанк сделал сюрприз русскоязычным пользователям (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

ПриватБанк обновил надписи на экранах банкоматов и терминалов на фоне российской агрессии в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Теперь на экран будут выводить отдельное приветствие для русскоязычных.

Если пользователь банкомата или терминала будет выбирать русский язык обслуживания, экран станет желто-синим. Кроме того, на него будут выводить надпись: "Слава Украине!"

Также просто в банкоматах можно перевести средства на нужды и поддержку украинской армии. Сделать это можно в меню "Помощь ВСУ".

В терминалах за это отвечает вкладка "Благотворительность", где следует выбрать опцию "Поддержка Вооруженных Сил Украины".

Напомним, что Альфа-Банк может изменить структуру собственности из-за санкций к российскому олигарху Фридману.

Читайте также, как работают банки при вторжении РФ и кто поможет Украине деньгами.

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