ru ua
Ср, 02 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Слава Україні! ПриватБанк зробив російськомовним користувачам "сюрприз"

Новость на русском →
Середа 02 березня 2022 09:12
Слава Україні! ПриватБанк зробив російськомовним користувачам "сюрприз" Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

ПриватБанк оновив написи на екранах банкоматів і терміналів на тлі російської агресії в Україні.

Про це повідомили в прес-службі банку.

Тепер на екран будуть виводити окреме вітання для російськомовних.

Якщо користувач банкомату або терміналу буде вибирати російську мову обслуговування, екран стане жовто-синім. Крім того, на нього будуть виводити напис: "Слава Україні!"

Також просто в банкоматах можна переказати кошти на потреби і підтримку української армії. Зробити це можна в меню "Допомога ЗСУ".

У терміналах за це відповідає вкладка "благодійність", де слід вибрати опцію "підтримка Збройних Сил України".

Нагадаємо, що Альфа-Банк може змінити структуру власності через санкції до російського олігарха Фрідмана.

Читайте також, як працюють банки при вторгненні РФ і хто допоможе Україні грошима.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк
LITE
Федерація високої моди висловила підтримку Україні
Федерація високої моди висловила підтримку Україні