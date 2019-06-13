ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Слава из НеАнгелов разводится: паре дали время помириться

STYLERЖизнь    13.06.2019 - 20:04
Слава из НеАнгелов разводится: паре дали время помириться
Фото: коллаж РБК-Украина

Развод Славы и Эдгара Каминских "отодвинули"

Слава Каминская из группы "НеАнгелы" разводится с Эдгаром Каминским, успешным пластическим хирургом, однако у пары появилось время до 1 июля урегулировать "споры" мирным путем. На прошлое заседание относительно бракоразводного процесса 12 июня чета не явилась, и адвокаты певицы запросили дополнительное время. Учитывая, что два года назад над браком уже нависала опасность, возможность помириться есть и в этот раз. 

Инициатором развода выступил Эдгар. В своем официальном комментарии относительно процесса он рассказал, что уже давал Славе второй шанс в 2017 году - поженились они в июле 2014 года - когда также планировал разорвать узы брака.

Слава из НеАнгелов разводится: паре дали время помириться

Слава и Эдгар Каминские (фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

"Я не делаю ничего спонтанно. Все мои действия взвешенные и обдуманные", - отметил он.

По словам хирурга, о настоящей причине нынешнего разрыва с супругой знают только близкие люди, которые не связаны с шоу-бизнесом.  

У Славы и Эдгара двое детей - 4-летний сын Леонард и 3-летняя дочка Лаура. 

Слава из НеАнгелов разводится: паре дали время помириться

Слава и Эдгар Каминские с детьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Каминский добавил, что в сети после обнародования информации о разводе прочитал массу комментариев от шокированных подписчиков - многие были поражены, ведь семья излучала счастье и не становилась объектом сплетен. Эдгар подчеркнул, что пользователи сети на 100% "не знают их", а ему и самому "до сих пор не верится".

Добавим, что представители супругов просили не допускать прессу на заседание суда, так как Слава и Эдгар не желают выносить выяснение семейных проблем на всеобщее обозрение.

Как сообщалось ранее, Слава Каминская посещает психотерапевта, так как ей иногда бывает сложно справиться с эмоциональным напряжением.

Также мы писали о том, что 34-летняя Слава Каминская из "НеАнгелов" открыто рассказывает о своих пластических операция и коррекции внешности. Она подчеркивала, что все эти процессы держит под контролем ее муж Эдгар Каминский. 

"Могла бы быть грустная цитата": Слава из НеАнгелов высказалась о разводе "Все к лучшему": Эдгар Каминский показал, как проводит время с сыном без жены
Новости Украины свадьбаразводНеАнгелыСлава Каминская
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь