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Слава из "НеАнгелов" разводится с мужем: что произошло

STYLERЖизнь    05.06.2019 - 21:32
Слава из "НеАнгелов" разводится с мужем: что произошло
Слава Каминская разводится с мужем Эдгаром (фото: коллаж РБК-Украина)

Участница "НеАнгелов" Слава Каминская скоро лишится статуса жены

Слава Каминская из группы "НеАнгелы" разводится со своим мужем пластическим хирургом Эдгаром Каминским, от которого у нее двое детей. Информация о разводе звездной пары появилась на сайте Подольского районного суда Киева.

Заседание суда пройдет на следующей неделе в среду, 12 июня, в 09:15. На сайте суда указано, что на развод подал Эдгар Каминский.

Слава из &quot;НеАнгелов&quot; разводится с мужем: что произошло

Скриншот с сайта суда

О причине развода пока ничего не известно, Слава и Эдгар эту информацию пока никак не комментируют. При этом, по словам близких пары, Слава с Эдгаром часто выясняют свои отношения на публике.

Слава из &quot;НеАнгелов&quot; разводится с мужем: что произошло

Эдгар Каминский с детьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Напомним, что Слава Каминская посещает психотерапевта. Она призналась, что иногда ей бывает сложно справиться с эмоциональным напряжением, и она обращается за помощью к психотерапевту. На своих сеансах она проговаривает обиды на отца, детские комплексы и кризисы в отношениях с мужем.

Ранее сообщалось о том, что Каминская не скрывает, что корректирует свою внешность и раскрыла детали своих пластических операций. По ее словам, операции позволили ей чувствовать себя увереннее. Певица рассказала, что первое хирургическое вмешательство было сделано по увеличению бюста и коррекции линии носа.  

Мы также писали о том, что чета Каминских воспитывает сына Леонарда и дочку Лауру.

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