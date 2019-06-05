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Слава з "Неангелів" розлучається з чоловіком: що сталося

STYLERЖиття    05.06.2019 - 21:32
Слава з "Неангелів" розлучається з чоловіком: що сталося
Слава Камінська розлучається з чоловіком Едгаром (фото: колаж РБК-Україна)

Учасниця "НеАнгелів" Слава Камінська скоро позбудеться статусу дружини

Слава Камінська з гурту "НеАнгели" розлучається зі своїм чоловіком пластичним хірургом Едгаром Камінським, від якого у неї двоє дітей. Інформація про розлучення зоряної пари з'явилася на сайті Подільського районного суду Києва.

Засідання суду пройде наступного тижня в середу, 12 червня, о 09:15. На сайті суду зазначено, що на розлучення подав Едгар Камінський.

Слава з &quot;Неангелів&quot; розлучається з чоловіком: що сталосяСлава з &quot;Неангелів&quot; розлучається з чоловіком: що сталося

Скріншот з сайту суду

Про причини розлучення поки нічого не відомо, Слава і Едгар цю інформацію поки ніяк не коментують. При цьому, за словами близьких пари, Слава з Едгаром часто з'ясовують свої стосунки на публіці.

Слава з &quot;Неангелів&quot; розлучається з чоловіком: що сталося

Едгар Камінський з дітьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що Слава Камінська відвідує психотерапевта. Вона зізналася, що іноді їй буває складно впоратися з емоційною напругою, і вона звертається за допомогою до психотерапевта. На своїх сеансах вона промовляє образи на батька, дитячі комплекси і кризи у відносинах з чоловіком.

Раніше повідомлялося про те, що Камінська не приховує, що коригує свою зовнішність і розкрила деталі своїх пластичних операцій. За її словами, операції дозволили їй відчувати себе впевненіше. Співачка розповіла, що перше хірургічне втручання було зроблено по збільшенню бюста і корекції лінії носа.

Ми також писали про те, що родина Камінських виховує сина Леонарда і доньку Лауру.

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