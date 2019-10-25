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Слава из НеАнгелов оказалась под капельницей: что произошло

STYLERПерсоны    25.10.2019 - 09:47
Слава из НеАнгелов оказалась под капельницей: что произошло
Слава Каминская (Фото: instagram.com/babaslavka)

Слава Каминская рассказала фанатам, что с ней произошло на гастролях

Слава Каминская, участница группы "НеАнгелы" неожиданно оказалась под капельницей. О том, что с ней произошло, артистка рассказала фанатам на своей странице в Instagram.

Слава Каминская опубликовала фотографию, на которой она лежит на кровати, а рядом стоит капельница. Она призналась, что у нее возникли серьезные проблемы с горлом.

Слава из НеАнгелов оказалась под капельницей: что произошло

Фото: instagram.com/babaslavka

"Ненавижу болеть, особенно на гастролях. 1:45, а я кашель не могу собрать в кучу. Сегодня был потрясающий концерт, но из последних сил. Мое горло не заряжается", - отметила Каминская.

Она обратилась к своим поклонникам и попросила написать ей рецепты быстрого восстановления и поблагодарила врачей, которые сделали все, чтобы она смогла выйти на сцену.

"Пишите ваши рецепты быстрого становления на ноги. Если бы не капельница и заливки, не знаю, как бы я на сцену выползала", - добавила артистка.

В комментариях фанаты пожелали певице скорейшего выздоровления и написали много рецептов, как поправить здоровье и подлечить горло.

Слава из НеАнгелов оказалась под капельницей: что произошлоСлава из НеАнгелов оказалась под капельницей: что произошлоСлава из НеАнгелов оказалась под капельницей: что произошло

Скриншоты комментариев

Артистка опубликовала несколько видео, на которых видно, как врачи проводят манипуляции с ее горлом и пытаются восстановить ее утраченный голос.

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