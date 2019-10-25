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Слава з НеАнгелів опинилася під крапельницею: що сталося

STYLERПерсони    25.10.2019 - 09:47
Слава з НеАнгелів опинилася під крапельницею: що сталося
Слава Камінська (Фото: instagram.com/babaslavka)

Слава Камінська розповіла фанатам, що з нею сталося на гастролях

Слава Камінська, учасниця групи "НеАнгели" несподівано опинилася під крапельницею. Про те, що з нею сталося, артистка розповіла фанатам на своїй сторінці в Instagram.

Слава Камінська опублікувала фотографію, на якій вона лежить на ліжку, а поруч стоїть крапельниця. Вона зізналася, що у неї виникли серйозні проблеми з горлом.

Слава з НеАнгелів опинилася під крапельницею: що сталося

Фото: instagram.com/babaslavka

"Ненавиджу хворіти, особливо на гастролях. 1:45, а я кашель не можу зібрати в купу. Сьогодні був чудовий концерт, але з останніх сил. Моє горло не заряджається", - зазначила Камінська.

Вона звернулася до своїх шанувальників і попросила написати їй рецепти швидкого відновлення і подякувала лікарям, які зробили все, щоб вона змогла вийти на сцену.

"Пишіть ваші рецепти швидкого становлення на ноги. Якби не крапельниця і заливки, не знаю, як би я на сцену виповзала", - додала артистка.

В коментарях фанати побажали співачці якнайшвидшого одужання і написали багато рецептів, як поправити здоров'я і підлікувати горло.

Слава з НеАнгелів опинилася під крапельницею: що сталосяСлава з НеАнгелів опинилася під крапельницею: що сталосяСлава з НеАнгелів опинилася під крапельницею: що сталося

Скріншоти коментарів

Артистка опублікувала кілька відео, на яких видно, як лікарі проводять маніпуляції з її горлом і намагаються відновити втрачений голос.

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