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Слава из НеАнгелов озвучила свою зарплату: сумма шокирует

STYLERПерсоны    22.08.2019 - 17:29
Слава из НеАнгелов озвучила свою зарплату: сумма шокирует
Фото: Слава Каминская (instagram com babaslavka)

Слава Каминская поделилась с поклонниками цифрой своей официальной зарплаты

Слава из НеАнгелов, которая недавно похвасталась шубами, рассекретила свою официальную заработную плату. Сумму, которая шокирует, звезда украинского шоу-бизнеса назвала в беспредел-шоу "Ніч у барі", которое выходит на YouTube-канале Люкс ФМ.

Ведущий с исполнительницей сыграли в игру под названием "правда или действие", в ходе которой Каминская ответила на каверзный вопрос и сообщила, что ее официальная зарплата составляет всего 600 гривен.

Слава из НеАнгелов озвучила свою зарплату: сумма шокируетСлава Каминская (Скриншот из видео)

"У меня есть легальный доход. Официально я получаю, как артистка работающая в компании, 600 гривен", - призналась Каминская.

Интересно, что сумму так называемых нелегальных заработков Слава решила не озвучивать.

Видео: Беспредел-шоу "Ніч у барі" (YouTube/Люкс ФМ)

Пользователи сети отреагировали на видео в комментариях.

  • Очень похоже на "Бар в большом городе", особенно заставка. Но посмотрела, потому что люблю и люкс фм и Славку.
  • Слава и Кирилл очень крутые, а ведущая - просто дно.
  • Что это?????? Ужас какой-то Такие шутки тупые.Слава из НеАнгелов озвучила свою зарплату: сумма шокирует

Скриншот комментариев (YouTube)

Как мы ранее сообщали, Слава Каминская из группы НеАнгелы раззадорила сеть горячими пляжными фото из Греции.

Кстати, Слава Каминская из НеАнгелов засветилась на обложке известного журнала. Певица запечатлена в стильном наряде с эффектным кожаным корсетом.

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