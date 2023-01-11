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Слава Дьомін розповів прихильникам, як відомий артист пропонував йому одностатеві стосунки

Слава Дьомін (фото: instagram.com/slavademin_official)
Автор: Юлія Гаюк

Нещодавно відомий радіоведучий і блогер грав із підписниками у гру "Правда або брехня". У ході цього виявилося, що одного разу відомий артист пропонував Дьоміну одностатеві стосунки.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Що Дьомін розповів підписникам

Радіоведучий писав у сторіс твердження, а його читачі повинні були сказати, чи це правда. Серед них було наступне: "Один відомий артист пропонував одностатеві стосунки у нього вдома".

Пізніше Слава розповів, що це було у 2009 році. Тоді зірка написала йому в "Однокласниках", проте хто це був блогер не розповідає.

"Я відповів: "…вибач, я не по цим справам, я по дівчатах". Він чомусь образився", - розповів Дьомін.

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Продовжуючи гру, знаменитість також розповів, що почав лисіти у 22 роки та спочатку дуже цього соромився. Однак потім знайшов вихід зі становища.

"Я дуже з цього приводу комплексував. Зачісував ззаду волосся наперед. А потім одного разу спробував поголити голову і зрозумів, що так найкраще. Тепер голю голову щоранку", - поділився він.

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Останнім одкровенням ведучого на радіо стало зізнання в тому, що в дитинстві він пережив дві операції на очах, оскільки мав поганий зір і вроджену косоокість.

"Я від самого дитинства погано бачив і в мене була косоокість. Доводилося хірургічним шляхом виправляти косоокість. А поганий зір виправив лазерною корекцією три роки тому. І зараз бачу на 100%", - зазначив Слава.

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Раніше ми розповідали, яку Клопотенко зробив заяву про особисте життя.

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