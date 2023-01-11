Слава Демин рассказал поклонникам, как известный артист предлагал ему однополые отношения

Что Демин рассказал подписчикам

Радиоведущий писал в сторис утверждения, а его читатели должны были сказать, правда ли это. Среди них было следующее: "Один известный артист предлагал однополые отношения у него дома".

Позже Слава рассказал, что это было в 2009 году. Тогда звезда написала ему в "Одноклассниках", однако кто это был блоггер не рассказывает.

"Я ответил: "…извини, я не по этим делам, я по девушкам". Он почему-то обиделся", - рассказал Демин.

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Продолжая игру, знаменитость также рассказал, что начал лысеть в 22 года, и поначалу очень этого стыдился. Однако затем нашел выход из положения.

"Я очень по этому поводу комплексовал. Причесывал сзади волосы вперед. А потом однажды попытался побрить голову и понял, что так лучше. Теперь брею голову каждое утро", - поделился он.

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Последним откровением ведущего на радио стало признание в том, что в детстве он пережил две операции на глазах, поскольку имел плохое зрение и врожденное косоглазие.

"Я с самого детства плохо видел и у меня было косоглазие. Приходилось хирургическим путем исправлять косоглазие. А плохое зрение исправил лазерной коррекцией три года назад. И сейчас вижу на 100%", - отметил Слава.

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