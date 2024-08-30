Слава Дьомін ошелешив зізнанням про маму: ходить на мітинги за Путіна та вимагала аліменти

"Ми з нею востаннє спілкувалися наживо, якщо не помиляюсь, у 2016 році. Телефоном ми кілька разів спілкувалися, але це було дуже поверхнево. Після того як вона на зло мені зробила западлянку - подала на мене до суду на аліменти, хоча живе вона в Іспанії", - розповів Дьомін.

"Так, вона живе в Іспанії, вона там заробляє. Але вона захотіла подати до суду тут, в Україні. Для того, щоб я начебто їй виплачував аліменти, бо вона пенсійного віку. І суд спочатку призначив, це теж для мене дуже дивно було, виплати аліментів - 1/3 з моєї зарплати", - додав він.

Потім він подавав апеляцію, аби зменшити аліменти. Розмір змінився, хоча все одно здивував Славу. Суд призначив, що він має сплачувати 1/5. Ведучий доводив, що його матір дійсно мешкає та заробляє в Іспанії.

Слава Дьомін висловився про стосунки з матір'ю (скріншот)

Втім, жінка все одно подала документи до виконавчої служби. Нині Слава нічого їй не платить. І не прагне відновити з нею стосунки.

"Я і не хочу з нею спілкуватися. Я зараз вам це вперше скажу. Знаєте, чому оці всі образи, це все вже в минулому? Мені вже не цікаво, тому що в мене є своя родина, в мене є своя дитина, яку я розвиваю. Я не хочу тягнути ці всі історії, вона для мене просто людина, яка мене народила", - зізнався ведучий.

І є ще одна причина, через яку Дьомін не прагне знову почати спілкуватися з мамою. Він дізнався, що вона може робити дещо погане.

"Вона, живучи в Іспанії, це не непідтверджена інформація, але мені розповіли про те, що вона виходить на мітинги на підтримку Путіна і Росії. І для мене це був шок. Вона завжди так якось дивно про Україну говорила останнім часом. Але напевно російська пропаганда на неї дуже сильно впливала там", - розповів ведучий.

За словами Слави, він не забороняв сину з нею спілкуватися, хоча сам вже давно цього не робить. І дитина Дьоміна помітила, що бабуся починає на нього тиснути та "дуже токсично себе поводить".

Тому син ведучого вирішив теж з нею не спілкуватися. На початку повномасштабної війни матір лише писала Дьоміну, аби той виїжджав. Але потім вона припинила цікавитися його життям.

"Мама вибачалася переді мною у 2016, році коли ми з нею спілкувалися вживу. Я їй тоді висловив все те, що мені накипіло з дитинства, вона тоді вибачалася, я теж просив вибачення. Але ми дуже різні люди і я не готовий жити за чиїмось правилами", - пояснив блогер.