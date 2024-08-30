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Відомий український актор пояснив, чому проти мобілізації артистів

П'ятниця 30 серпня 2024 07:40
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Відомий український актор пояснив, чому проти мобілізації артистів Арам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)
Автор: Іванна Пашкевич

39-річний актор з України Арам Арзуманян, який народився в Азербайджані і відомий своїми ролями в серіалах "Скажене весілля" і "Слуга народу", висловив незгоду стосовно мобілізації артистів. Він пояснив, чому, на його думку, людей цієї професії потрібно звільняти від призову.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста для "сВідома розмова".

Так, Арам вважає, що артистам слід надавати відстрочку від служби в армії, оскільки кожен має займатися своєю справою.

Він наголосив на важливості підтримки інших сфер життя навіть під час війни. Як приклад навів університетського викладача, який передає свої знання студентам.

На думку актора, якщо такого викладача замінить менш кваліфікований фахівець, це призведе до зниження рівня підготовки випускників цього навчального закладу.

"Так, потрібно. Знаєш чому? Бо якщо людина професіонал своєї роботи і він, наприклад, елементарно викладач в університеті, він знає свою справу. Якщо не буде тебе виховувати дуже розумний в своїй діяльності. Ти вже автоматично менше будеш знати і будеш гіршим кадровиком цієї сфери в якій ти працюєш", - пояснив Арам.

Відомий український актор пояснив, чому проти мобілізації артистів

Арам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)

Коли журналістка поставила запитання, хто тоді захищатиме країну, якщо кожен має залишатися на своєму місці, Арзуманян відповів, що мобілізацію потрібно проводити частково і вибірково.

Він запропонував створити механізм, який дасть змогу визначати, кого слід призивати, а кого звільняти від служби.

"Це має бути частково. Це не має бути абсолютно повно. Я точно не знаю як це робити, я просто можу сказати, я за те, а хто буде виховувати? Майбутнє у чому? Якусь фільтрацію, екзамени проводити, якась штука має відбуватися, щоб дивитися, хто більше користі може зробити тут", - сказав артист.

"Я за те, щоб професіонали своєї справи мають бути на своєму місці, щоб продовжувати те, чим вони займаються", - резюмував він.

Раніше Арзуманян шокував, як над ним знущались у поліції.

Також ми писали, що український співак поїхав у Курську область і показав красномовне фото.

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