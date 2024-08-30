Слава Демин ошарашил признанием о маме: ходит на митинги за Путина и требовала алименты

"Мы с ней последний раз общались вживую, если не ошибаюсь, в 2016 году. По телефону мы несколько раз общались, но это было очень поверхностно. После того как она назло мне сделала западлянку - подала на меня в суд на алименты, хотя живет она в Испании", - рассказал Демин.

"Да, она живет в Испании, она там зарабатывает. Но она захотела подать в суд здесь, в Украине. Для того чтобы я будто бы ей выплачивал алименты, потому что она пенсионного возраста. И суд сначала назначил, это тоже для меня очень странно было, выплаты алиментов - 1/3 из моей зарплаты", - добавил он.

Затем он подавал апелляцию, чтобы уменьшить алименты. Размер изменился, хотя все равно удивил Славу. Суд постновил, что он должен платить 1/5. Ведущий доказывал, что его мать действительно живет и зарабатывает в Испании.

Слава Демин высказался об отношениях с матерью (скриншот)

Впрочем, женщина все равно подала документы в исполнительную службу. Сейчас Слава ничего ей не платит. И не стремится восстановить с ней отношения.

"Я и не хочу с ней общаться. Я сейчас вам это впервые скажу. Знаете, почему эти все обиды, это все уже в прошлом? Мне уже не интересно, потому что у меня есть своя семья, у меня есть свой ребенок, которого я развиваю. Я не хочу тянуть эти все истории, она для меня просто человек, который меня родил", - признался ведущий.

И есть еще одна причина, по которой Демин не стремится снова начать общаться с мамой. Он узнал, что она может делать кое-что плохое.

"Она, живя в Испании, это не неподтвержденная информация, но мне рассказали о том, что она выходит на митинги в поддержку Путина и России. И для меня это был шок. Она всегда так странно об Украине говорила в последнее время. Но наверняка российская пропаганда на нее очень сильно влияла там", - рассказал ведущий.

По словам Славы, он не запрещал сыну с ней общаться, хотя сам уже давно это не делает. И ребенок Демина заметил, что бабушка начинает на него давить и "очень токсично себя ведет".

Потому сын ведущего решил тоже с ней не общаться. В начале полномасштабной войны мать только писала Демину, чтобы тот уезжал. Но потом она перестала интересоваться его жизнью.

"Мама извинялась передо мной в 2016 году, когда мы с ней общались вживую. Я ей тогда высказал все то, что у меня накипело с детства, она тогда извинялась, я тоже просил прощения. Но мы очень разные люди и я не готов жить по чьим-то правилам", - объяснил блогер.