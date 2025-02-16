Слава чи прокляття? 5 акторів, яких ненавидять через їхні культові ролі

Енді Робінсон у "Брудному Гаррі"

Чи може актор зіграти свою роль надто добре? У випадку Енді Робінсона - так. Фільм "Брудний Гаррі" викликав серйозні суперечки через зображення жорстокості поліції та порушень громадянських прав. А персонаж Робінсона, серійний убивця Скорпіон, тільки підлив масла у вогонь.

Його гра була настільки переконливою, що актору навіть погрожували смертю - своєрідний комплімент зі зворотного боку. Енді Робінсон (кадр з фільму "Брудний Гаррі")

Ситуацію ускладнювало те, що Скорпіон був заснований на реальному вбивці - Зодіаку, а також на торговці людьми Гері Стівені Крісті.

До того ж, його образ нібито надихнув реальних злочинців-імітувальників, зокрема викрадачів школи Фарадея в 1972 році та викрадення Чоучілли в 1976-му. Після успіху фільму Робінсона деякий час продовжували знімати в ролях психопатичних персонажів.

Келлі Марі Тран у "Зоряних війнах"

Цей випадок - один із найгучніших прикладів фанатського переслідування. У "Зоряних війнах: Останні джедаї" Келлі Марі Тран зіграла механіка Опору Роуз Тіко, яку подали як потенційний любовний інтерес Фінна. Здавалося б, її персонаж мав би сподобатися глядачам, адже вона врятувала головного героя.

Проте акторку обрушила хвиля ненависті, переважно через расову дискримінацію - Тран є американкою в'єтнамського походження. Келлі Марі Тран (кадр з трилогії "Зоряних війн")

Переслідування були настільки жорстокими, що вона змушена була покинути соціальні мережі. І, на жаль, вона була не єдиною жертвою токсичної фанатської культури. Джон Боєга, який зіграв Фінна, також отримав негативну реакцію, а Дейзі Рідлі звинувачували в тому, що її персонаж - "Мері Сью".

Ситуація з Тран стала ще більш показовою, коли її роль у "Піднесенні Скайвокера" була помітно скорочена, що багато хто вважав реакцією студії на хейт.

Біллі Зейн у "Титаніку"

У цьому культовому історичному романі молода Роуз із вищого класу закохується в художника з робітничого середовища Джека. На жаль, її наречений, багатий Кел Хоклі, якого грає Біллі Зейн, планує приректи її на шлюб без кохання. Незабаром Кел розкриває свою справжню бездушність, знущаючись над Роуз як словесно, так і фізично, а потім підставляє Джека, звинувативши у крадіжці. Біллі Зейн (кадр з фільму "Титанік")

Чудова гра Зейна зробила Кела культовим лиходієм, але також принесла акторові хвилю ненависті від фанів. Її було настільки багато, що Зейн визнав: ця роль стала для нього "палицею з двома кінцями" - з одного боку, вона принесла йому популярність, а з іншого, закріпила за ним амплуа лиходія.

Його переконлива гра в "Титаніку" стала одночасно його тріумфом і пасткою.

Крістен Стюарт у "Сутінках"

Ненавидіти актора за роль лиходія - це одна річ. Але коли неприязнь спрямована на виконавицю головної романтичної героїні - це вже інша справа. У "Сутінках" інтровертка Белла Свон закохується у загадкового вампіра Едварда Каллена та прагне стати частиною його світу. Персонаж отримав чимало критики, але ще більше її дісталося Крістен Стюарт за, нібито, "плоску" гру.

Крістен Стюарт (кадр з фільму "Титанік")

Не допомагало й те, що книжкова Белла була менш незграбною і значно більш емоційно виразною, ніж у фільмі. Втім, кар'єра Стюарт не постраждала: вона згодом отримала безліч нагород, а її роль у "Спенсер" принесла номінацію на "Оскар" за найкращу жіночу роль у 2021 році.

Можливо, Белла просто не була ідеальним вибором для акторки, але це точно не привід для ненависті.

Анна Ганн у "Пуститися берега"

У серіалі, повному злочинців і соціопатів, хто б міг подумати, що приміська домогосподарка стане найбільш ненависним персонажем? Скайлер Вайт, яку грає Анна Ганн, починає підозрювати незаконні дії свого чоловіка Волтера і намагається завадити йому наражати сім’ю на небезпеку.

Це те, що зробила б будь-яка дружина, аж поки вона не стає співучасницею Волта у злочині. Анна Ганн (кадр з серіалу "Пуститися берега")

Скайлер не ідеальна, але її дії та мотивація реалістичні. Попри це, персонаж викликав стільки ненависті, що Ганн стала об’єктом масових переслідувань в Інтернеті. Ситуація була настільки серйозною, що акторка навіть написала статтю в The New York Times.

Її відзначена нагородами гра робить цю ненависть ще більш абсурдною, хоча сама Ганн зазначила, що з роками вона поступово зникла.