Сладкие фрукты - вредны? Врачи дали точный ответ

Фрукты содержат много сахара, но он отличается от добавленного сахара по своему составу и способу, как его усваивает организм.

Можно есть много фруктов и не вредно ли это - читайте ниже в нашем материале Styler.

На первом месте - виноград . Несмотря на признанную пользу ягод, одна чашка содержит 23 г сахара (это три чайные ложки с горкой).

Как пишет ресурс Quora , фруктовый сахар - безвреден, но это не значит, что надо есть слишком много фруктов.

Ранее врач рассказала, что будет, если часто есть лук. И сколько овоща можно употреблять в день.

Также мы писали про самый полезный напиток при диабете и повышенном сахаре.