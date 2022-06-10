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Сладкие фрукты - вредны? Врачи дали точный ответ

Фото: вреден ли сахар из овощей (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Фрукты содержат много сахара, но он отличается от добавленного сахара по своему составу и способу, как его усваивает организм.

Можно есть много фруктов и не вредно ли это - читайте ниже в нашем материале Styler.

Как пишет ресурс Quora, фруктовый сахар - безвреден, но это не значит, что надо есть слишком много фруктов.

В чем разница между съеденным яблоком и чайной ложкой сахара-песка?

Какие фрукты самые сладкие?

На первом месте - виноград. Несмотря на признанную пользу ягод, одна чашка содержит 23 г сахара (это три чайные ложки с горкой).

Далее поочередно список самых сладких фруктов выглядит так:

  • вишня - 20 г сахара в чашке
  • яблоко - 19 г в одном фрукте среднего размера
  • ананас - 16 г в одной чашке нарезанных колец
  • черника - 15 г в чашке ягод
  • апельсин - 13 г в одном фрукте
  • бананы - 14 г в плоде
  • персики - до 13 г сахара в одном фрукте

Ранее врач рассказала, что будет, если часто есть лук. И сколько овоща можно употреблять в день.

Также мы писали про самый полезный напиток при диабете и повышенном сахаре.

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фрукты