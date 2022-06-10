Солодкі фрукти - шкідливі? Лікар дала точну відповідь

Фрукти містять багато цукру, але він відрізняється від доданого цукру за своїм складом та способом, як його засвоює організм.

Чи можна їсти багато фруктів і чи не шкідливо це - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Далі по черзі список найсолодших фруктів виглядає так:

На першому місці - виноград . Попри визнану користь ягід, одна чашка містить 23 г цукру (це три чайні ложки з гіркою).

Як пише ресурс Quora , фруктовий цукор - нешкідливий, але це не означає, що треба їсти забагато фруктів.

Раніше лікар розповіла, що буде, якщо часто їсти цибулю. І скільки овоча можна вживати на день.

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