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Солодкі фрукти - шкідливі? Лікар дала точну відповідь

Фото: Чи шкідливий цукор з овочів (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Фрукти містять багато цукру, але він відрізняється від доданого цукру за своїм складом та способом, як його засвоює організм.

Чи можна їсти багато фруктів і чи не шкідливо це - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Як пише ресурс Quora, фруктовий цукор - нешкідливий, але це не означає, що треба їсти забагато фруктів.

В чому різниця між з'їденим яблуком і чайною ложку цукру-піску?

Які фрукти найсолодші?

На першому місці - виноград. Попри визнану користь ягід, одна чашка містить 23 г цукру (це три чайні ложки з гіркою).

Далі по черзі список найсолодших фруктів виглядає так:

  • вишня - 20 г цукру в чашці
  • яблуко - 19 г в одному фрукті середнього розміру
  • ананас - 16 г в одній чашці нарізаних кілець
  • чорниця - 15 г в чашці ягід
  • апельсин - 13 г в одному фрукті
  • банани - 14 г в плоді
  • персики - до 13 г цукру в одному фрукті

Раніше лікар розповіла, що буде, якщо часто їсти цибулю. І скільки овоча можна вживати на день.

Також ми писали про найкорисніший напій при діабеті та підвищеному цукрі.

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фрукты