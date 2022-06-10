Сладкие фрукты - вредны? Врачи дали точный ответ

Фрукты содержат много сахара, но он отличается от добавленного сахара по своему составу и способу, как его усваивает организм.

Можно есть много фруктов и не вредно ли это - читайте ниже в нашем материале Styler.

Как пишет ресурс Quora, фруктовый сахар - безвреден, но это не значит, что надо есть слишком много фруктов.

Так, британские и китайские проводили исследование с участием 500 000 человек, которое показало, что люди, которые ели одну порцию фруктов в день, имели гораздо более низкий риск развития различных хронических заболеваний, чем те, кто редко ел фрукты.

В чем разница между съеденным яблоком и чайной ложкой сахара-песка?

Фруктовый сахар - это смесь фруктозы, глюкозы и сахарозы, содержание сахара в которой намного меньше, чем в большинстве сладостей.

Самое важное, что организм усваивает фруктовый сахар иначе, чем обработанный или добавленный сахар.

Организм быстро расщепляет искусственный сахар, вызывая резкое повышение уровня сахара в крови, а избыток сахара превращается в жир.

Однако фрукты содержат не только сахар, но и большое количество питательных веществ, таких как пищевые волокна, витамины, минералы, белки и жиры, которые замедляют переваривание и всасывание сахара в кровь.

Какие фрукты самые сладкие?

На первом месте - виноград. Несмотря на признанную пользу ягод, одна чашка содержит 23 г сахара (это три чайные ложки с горкой).

Далее поочередно список самых сладких фруктов выглядит так: