Солодкі фрукти - шкідливі? Лікар дала точну відповідь

Фрукти містять багато цукру, але він відрізняється від доданого цукру за своїм складом та способом, як його засвоює організм.

Чи можна їсти багато фруктів і чи не шкідливо це - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Як пише ресурс Quora, фруктовий цукор - нешкідливий, але це не означає, що треба їсти забагато фруктів.

Так, британські та китайські проводили дослідження за участю 500 000 людей, яке показало, що люди, які їли одну порцію фруктів на день, мали набагато нижчий ризик розвитку різних хронічних захворювань, ніж ті, хто рідко їв фрукти.

В чому різниця між з'їденим яблуком і чайною ложку цукру-піску?

Фруктовий цукор - це суміш фруктози, глюкози та сахарози, вміст цукру в якій набагато менше, ніж у більшості солодощів.

Найважливіше те, що організм засвоює фруктовий цукор інакше, ніж оброблений або доданий цукор.

Організм швидко розщеплює штучний цукор, викликаючи різке підвищення рівня цукру в крові, а надлишок цукру перетворюється на жир.

Однак фрукти містять не тільки цукор, а й велику кількість поживних речовин, таких як харчові волокна, вітаміни, мінерали, білки та жири, які уповільнюють перетравлення та всмоктування цукру в кров.

Які фрукти найсолодші?

На першому місці - виноград. Попри визнану користь ягід, одна чашка містить 23 г цукру (це три чайні ложки з гіркою).

Далі по черзі список найсолодших фруктів виглядає так: