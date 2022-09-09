Сладкая и сочная хурма: каких сортов она бывает и кому ее есть противопоказано

Хурма по праву считается королевой осени, ведь именно в сентябре и октябре эта ягода появляется в супермаркетах и на рынках. Она полезна для организма, вкусная и в ней много витаминов.

Какие сорта хурмы бывают и кому эту ягоду есть категорически противопоказано - читайте в материале ниже.

Какие сорта хурмы бывают

Самый популярный сорт хурмы в Украине - это королек. Она оранжевого цвета, а внутри - светло-шоколадная мякоть.

Сладкая хурма и без косточек - мандариновая. Внешне она тоже похожа на мандарины.

Крупная и твердая хурма темно-оранжевого цвета - это бычье сердце. Мякоть у этой хурмы нежная и без косточек.

Еще один вид хурмы на наших рынках бывает редко - это шарон. Этот сорт появился от скрещивания яблока и хурмы. На вкус такая хурма похожа на абрикос и яблоко одновременно. А еще этот сорт самый дорогой.

Кроме того, хурма делится на три сорта - не вяжущая, плоды с умеренной терпкостью и вяжущие сорта.

Польза хурмы

В хурме содержится много витаминов и микроэлементов - А, С, В, йод, железо, калий, кальций, фосфор, марганец, магний.

Эта ягода помогает поддержать зрение, улучшает вид и состояние кожи, а антиоксиданты защищают организм от старения. Еще хурма укрепляет иммунитет и поднимает настроение - за счет глюкозы и фруктозы.

Кроме того, у хурмы есть мочегонное свойство и поэтому она помогает вывести лишнюю влагу из организма и снять отеки.

Но при всех своих полезных свойствах, диетологи не рекомендуют съедать более трех плодов в день. И только спелых плодов.

Кому хурму есть нельзя

Не стоит употреблять хурму людям, склонным к запорам. Танины в составе этой ягоды могут забетонировать содержимое желудка.

Не рекомендуется употреблять хурму людям с лишним весом, так как полезные моносахариды - это сахар. Если очень хочется - одну ягоду в день съесть можно.

Врачи не рекомендуют есть хурму людям с диабетом второго типа, так как в ней много сахара. Можно изредка побаловать себя кусочком и понаблюдать за реакцией организма. Если все будет хорошо - постепенно дозу можно увеличить до одного плода в день.

Не стоит налегать на хурму беременным и кормящим женщинам - в ягоде много сахара и танинов, которые могут вызвать запоры, набор лишнего веса или привести к аллергии у малышей.

Также не рекомендуется есть хурму детям до трех лет - могут быть аллергические реакции, запоры.