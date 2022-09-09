Солодка і соковита хурма: яких сортів вона буває і кому її їсти протипоказано

Хурма по праву вважається королевою осені, адже саме у вересні та жовтні ця ягода з'являється в супермаркетах і на ринках. Вона корисна для організму, смачна і в ній багато вітамінів.

Які сорти хурми бувають і кому цю ягоду їсти категорично протипоказано - читайте в матеріалі нижче.

Які сорти хурми бувають

Найпопулярніший сорт хурми в Україні - це корольок. Вона помаранчевого кольору, а всередині - світло-шоколадна м'якоть.

Солодка хурма і без кісточок - мандаринова. Зовні вона теж схожа на мандарини.

Велика і тверда хурма темно-помаранчевого кольору - це бичаче серце. М'якоть у цієї хурми ніжна і без кісточок.

Ще один вид хурми на наших ринках буває рідко - це шарон. Цей сорт з'явився від схрещування яблука і хурми. На смак така хурма схожа на абрикос і яблуко одночасно. А ще цей сорт найдорожчий.

Крім того, хурма ділиться на три сорти - не в'язка, плоди з помірною терпкістю і в'яжучі сорти.

Користь хурми

У хурмі міститься багато вітамінів і мікроелементів - А, С, В, йод, залізо, калій, кальцій, фосфор, марганець, магній.

Ця ягода допомагає підтримати зір, покращує вигляд і стан шкіри, а антиоксиданти захищають організм від старіння. Ще хурма зміцнює імунітет і піднімає настрій - за рахунок глюкози та фруктози.

Крім того, у хурми є сечогінну властивість і тому вона допомагає вивести зайву вологу з організму і зняти набряки.

Але при всіх своїх корисних властивостях, дієтологи не рекомендують з'їдати більш як три плоди в день. І тільки стиглі плоди.

Кому хурму їсти не можна

Не варто вживати хурму людям, схильним до запорів. Таніни в складі цієї ягоди можуть забетонувати вміст шлунка.

Не рекомендується вживати хурму людям із зайвою вагою, бо корисні моносахариди - це цукор. Якщо дуже хочеться - одну ягоду в день з'їсти можна.

Лікарі не рекомендують їсти хурму людям з діабетом другого типу, оскільки в ній багато цукру. Можна зрідка побалувати себе шматочком і поспостерігати за реакцією організму. Якщо все буде добре - поступово дозу можна збільшити до одного плоду в день.

Не варто налягати на хурму вагітним і годуючим жінкам - в ягоді багато цукру і танінів, які можуть викликати запори, набір зайвої ваги або привести до алергії у малюків.

Також не рекомендується їсти хурму дітям до трьох років - можуть бути алергічні реакції, запори.