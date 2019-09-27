Слабо бачить себе в цьому: Тищенко взяв в помічниці юну модель

Тищенко взяв на роботу модель (Колаж РБК-Україна)

Тищенко найняв на зарплату помічниці юну модель

Микола Тищенко, народний депутат, який вже прославився грубим поводженням з журналістами, взяв собі в помічниці 22-річну модель Мар'яну Михолап. Хто вона така і чим прославилася, повідомляє "Радіо.Свобода".

Мар'яна Михолап (фото: instagram.com/mymarusia)

Мар'яні Михолап 22 роки і в минулому році вона закінчила Київський національний економічний інститут за спеціальністю "економічна кібернетика". Дівчина чесно зізналася, що "слабо бачить себе у цьому".

Мар'яна Михолап (фото: instagram.com/mymarusia)

Поки Михолап була студенткою, вона шукала роботу репетитором з математики та української мови, а також підробляла в якості моделі. У кінці серпня всі її резюме було видалено з профільних сайтів.

У 2017 році Мар'яна Михолап брала участь у відборі на конкурс Міс Україна, а також активно знімалася в різних фотосесіях, в тому числі і для відомих брендів.

Мар'яна Михолап (фото: instagram.com/mymarusia)

В її Instagram зовсім недавно з'явилася фотографія, зроблена на тлі Верховної Ради. У підписі дівчина вказала, що зовсім нічого не встигає.

А ось на сайті Верховної Ради казано, що Мар'яна Михолап працює у Миколи Тищенка за строковим трудовим договором на постійній основі.

Мар'яна Михолап (фото: instagram.com/mymarusia)

Всього в Миколи Тищенко п'ять помічників – два працюють на постійній основі, за зарплату, ще троє – на громадських засадах.

Микола Тищенко взяв в помічниці 22-річну модель (Відео: YouTube/Радіо.Свобода)