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Українська авіакомпанія планує відправити літаки на курорти Єгипту: деталі

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Понеділок 10 липня 2023 11:25
Українська авіакомпанія планує відправити літаки на курорти Єгипту: деталі Фото: Літак авіакомпанії SkyUp (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українська авіакомпанія SkyUp оголосила про плани базувати літаки в аеропортах курортних міст у Єгипті із жовтня 2023 року по березень 2024 року. Йдеться про розміщення кількох авіалайнерів у Хургаді та Шарм-ель-Шейху.

Наразі авіаперевізник шукає партнерів для співпраці, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ch-aviation.com.

Український перевізник наразі шукає комерційних партнерів для мокрого лізингу своїх 189-місних Boeing 737-800 із двох єгипетських курортних міст на Червоному морі.

Лоукостер раніше зосереджувався на туристичних маршрутах, включаючи чартери туроператорів. Після війни в Україні SkyUp виконує чартерні рейси та співроацює із іншими авіакомпаніями на умовах "мокрого лізингу" (оренда літаків разом із екіпажем).

Зараз авіакомпанія експлуатує два Boeing 737-700 і вісім Boeing 737-800 (один із них у нещодавно відритій дочірній компанії SkyUp MT (U5, Malta International). Авіаперевізник зосереджується на туристичних напрямках, більшість літаків наразі обслуговують маршрути до Греції, Туреччини та Єгипту від імені туроператорів чи інших перевізників (за винятком 2 літаків, орендованих Tunisair для регулярних рейсів із Тунісу).

Авіакомпанія SkyUp розглядає базування літаків в Єгипті на зимовий сезон 2023/24 як один з варіантів подальшої діяльності для виконання рейсів за контрактами "мокрого лізингу", повідомили TRAVEL РБК-Україна у прес-службі SkyUp.

"Попередньо, у Шарм-Еш-Шейху дислокуватимуться 2 літаки компанії, у Хургаді – від 2 до 3 бортів. Наразі завчасно розголошувати інформацію щодо партнерів. Проте зазначимо, що наша компанія відкрита до пропозицій щодо співпраці за ACMI ("мокрий лізинг" – ред.) контрактами як в Єгипті, так і в інших частинах світу", – зазначили у авіакомпанії.

На момент повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року 10 із 11 літаків SkyUp перебували за кордоном, тому авіакомпанія змогла відновити свою діяльність. Перевізник виконував евакуаційні рейси, згодом літав на замовлення європейських авіакомпаній.

Раніше ми повідомляли, що увечері 4 квітня SkyUp евакуювала свій останній літак за кордон. Із початку війни він залишався в аеропорту Бориспіль.

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