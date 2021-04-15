SkyUp прекращает продавать билеты на рейсы из Украины в Европу: названа причина

SkyUp убрал из системы бронирования 15 маршрутов из Киева и Львова в Европу, которые должны были появится в летнем расписании этого года. В компании прокомментировали такое решение.

Теперь украинцы не смогут приобрести авиабилеты на все маршруты из аэропорта "Борисполь" в Германию - Берлин, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутгарт.

Также билетов нет на маршруты Киев-Копенгаген (Дания), Киев-Стокгольм (Швеция) и Киев-Острава (Чехия).

Из Львова теперь нет рейсов в Аликанте (Испания), Лодзь (Польша), Бергамо (Италия), Париж (Франция) и Прагу (Чехия).

Причина отмены рейсов

Такое решение SkyUp последовало на фоне неопределенности относительно даты, когда страны ЕС откроет свои границы для туристов из Украины.

Возврат денег

Если бронирование было сделано через сайт SkyUp, авиакомпания зачислит средства на баланс в личном кабинете. Эти деньги можно будет потратить на другие билеты или дополнительные услуги.

Деньги также можно вывести на платежную карту. Для этого необходимо дождаться зачисления их на баланс, а затем через сайт авиакомпании отправить претензию. Деньги вернут после ее рассмотрения на карту, с которой оплачивался билет.

Реакция клиентов компании

Редакции Styler пожаловалась украинка на то, что компания также отменила рейсы и в Грузию, при чем на те, на которые были уже реализованы билеты, в частности со Львова в Батуми на майские праздники.

"Мы купили Львов-Батуми дней 10 назад, на 2 мая. Всю поездку под них подстроили уже. Радовались, что выгодно купили. Вчера утром пришло письмо об отмене рейсе. Другие рейсы - 28 апреля и 4 мая - то есть пол отпуска в мусорник. Подали запрос на возврат средств. Вернули в течение суток в личный кабинет. И пришлось всю поездку планировать снова. И другие билеты обошлись дороже на 2 тысячи.", - рассказала девушка.

Она также подчеркнула, что теперь проверяет рейсы два раза в сутки, на случай если вдруг опять отменят.