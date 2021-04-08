В Украине упростили правила пересечения границы: что изменилось
Кабинет министров Украины внес изменение в постановление о пересечении границы для некоторых категорий населения. Часть из них касается иностранцев, а часть – граждан Украины.
Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте правительства.
Что изменилось для иностранцев
Граждане других государств должны при везде в Украину иметь полис (свидетельство или сертификат) страхования, который покрывает расходы на лечение COVID-19, обсервацию и имеет срок действия на все времянахождение в Украине.
При въезде в Украину у иностранцев должен быть отрицательный ПЦР-тест, проведенный не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы.
Кому полис страхования не понадобится:
Лицам, которые постоянно проживают на территории Украины
Беженцам или лицам, которые нуждаются в дополнительной защите
Дипломатам, представительствам официальных международных миссий, организациям, аккредитованным в Украине, и членам их семей
Водителям и члена экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, воздушных, морских, речных судов.
Военнослужащим вооруженных сил государств – членов НАТО.
Кому не нужен будет ПЦР-тест для пересечения границы
Отрицательный результат ПЦР-теста не нужен иностранцам, которые не достигли 12 лет. Это исключение действует в том случае, если указанные лица не были в контакте с больным с COVID-19.
Что изменилось для украинцев
Гражданам Украины, которые пересекают границу, тестирование методом ПЦР теперь нужно проводить за 72 часа (а не 48 часов, как было ранее).
Что делать, если нет ПЦР-теста
Иностранцы и граждане Украины при отсутствии ПЦР-теста должны загрузить приложение "Вдома" и пройти самоизоляцию в течение 14 дней. Завершить ее можно досрочно – сдать ПЦР-тест в Украине и получить отрицательный результат.
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