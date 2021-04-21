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SkyUp скасував рейси до Європи з Києва до кінця червня: як повернути гроші за квитки

Новость на русском → Києва, Середа 21 квітня 2021 18:15
SkyUp скасував рейси до Європи з Києва до кінця червня: як повернути гроші за квитки Колаж РБК-Україна: SkyUp скасував рейси в Європу з Києва
Автор: Володимир Костирін

Авіакомпанія SkyUp скасувала рейси з Києва до Європи по восьми маршрутах до 30 червня для українських туристів у зв'язку із закритими кордонами через пандемію.

Про це 21 квітня передає avianews.com з посиланням на авіакомпанію.

Нинішні зміни торкнулися польотів з Києва в такі європейські міста:

  • Аліканте,
  • Барселона,
  • Бове (біля Парижа),
  • Ліон,
  • Лісабон,
  • Пардубіце,
  • Прага,
  • Рим.

У SkyUp зазначили, що зараз мають право літати в країни ЄС громадяни з робочими або студентськими візами, бізнесмени, представники дипломатичних місій та інші категорії.

"Щойно ситуація зміниться, а європейські країни дозволять туристичні поїздки, ми відновимо польоти", - додали в лоукостері.

Як повернути гроші за квитки SkyUp після скасування рейсу

Якщо бронювання авіаквитка було на сайті авіакомпанії SkyUp, лоукостер зарахує кошти на баланс в особистому кабінеті в сумі повної його вартості.

Кошти можна використовувати для покупки будь-яких квитків або додаткових послуг авіакомпанії на будь-яку людину, а не тільки власника акаунта.

Також зазначається, що кошти зберігатимуться необмежений час.

Крім того, пасажир може вивести гроші назад на карту. Для цього потрібно дочекатися зарахування коштів на баланс, а потім через сайт авіакомпанії відправити претензію. Гроші повернуть після її розгляду на карту, з якої оплачувався квиток.

Якщо квиток був куплений в агентській мережі, для уточнення процедури повернення необхідно звернутися в офіс, в якому оформлялося бронювання.

Нагадаємо, що минулого тижня SkyUp припинив продавати квитки на рейси з України до Європи - таке рішення було прийнято на тлі невизначеності щодо дати, коли країни ЄС відкриє свої кордони для туристів з України.

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