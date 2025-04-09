Скумбрія може зникнути з прилавків: чому так відбувається і чим замінити цю суперкорисну рибу

Чому скумбрія може зникнути з магазинів?

Основною причиною є хронічний перевилов скумбрії у низці країн. Як приклад, дослідники наводять ситуацію з атлантичною скумбрією - ще кілька років тому цей вид вважався чисельним і стабільним. Проте за останні чотири роки обсяги вилову перевищили допустимі норми майже на 25%, і тенденція лише погіршується.

Від 2009 року рівень перевилову скумбрії сягав вражаючих 80%, оскільки багато країн ігнорують міжнародні рекомендації щодо контролю рибальства.

Найвищий рівень надмірного вилову фіксується в Норвегії, Ісландії, Великій Британії та на Фарерських островах.

Організація також закликає ресторани й супермаркети відмовитися від скумбрії, виловленої за допомогою донного тралу - саме цей метод часто застосовується для вилову риби у великих об’ємах, що ще більше шкодить популяціям.

Про свої висновки MCS повідомила у щорічному звіті Good Fish Guide - документі, що містить рекомендації для урядів та систему оцінки стану популяцій риби. За цією системою, рівень 1 означає, що вилов дозволений без обмежень, а рівень 5 - що вилов необхідно негайно припинити.

"Глибоко тривожно бачити, як джерело морепродуктів, що колись вважалося стабільним і безпечним, опиняється на межі вимирання. Скумбрія зазнає величезного тиску через надмірний вилов у багатьох країнах, і вже незабаром її запаси можуть не відновитися", - заявила менеджерка MCS Еліс Мур.

Вона наголосила, що виправити ситуацію можуть лише уряди, якщо почнуть діяти спільно, координувати обсяги вилову та дослухатись до рекомендацій науковців.

Чим замінити скумбрію?

У зв’язку з цим експерти MCS радять поступово переходити на споживання оселедця та сардин, які мають більш стабільні запаси. Пропонуємо вам варіанти, якими видами риби можна замінити скумбрію.

Оселедець

Має схожий насичений, маслянистий смак та щільну текстуру. Особливо добре підходить для копчення, засолювання або приготування на грилі.

Сардини

Також належать до жирної риби з вираженим смаком. Чудовий варіант для салатів, бутербродів або запечених страв. Можуть бути консервовані або свіжі.

Анчоуси

Маленька, але дуже ароматна риба. В консервованому вигляді часто використовується для додавання інтенсивного смаку в соуси, пасти або піцу. Мають більш солоний смак, ніж скумбрія.

Лосось

Хоча смак трохи відрізняється, лосось також є жирною рибою з насиченим смаком та ніжною текстурою. Підходить для різноманітних способів приготування: запікання, смаження, копчення.