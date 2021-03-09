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Скрытый отель в самом большом самолете Украины: эти фото вас удивят

Новина українською → Вторник 09 марта 2021 12:42
Скрытый отель в самом большом самолете Украины: эти фото вас удивят В самолете МАУ Boeing 777 показали отель (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

У самого большого пассажирского самолета в Украине Boeing 777-200ER из флота МАУ есть скрытый полноценный капсульный отель. Данный авиалайнер используют на дальних рейсах, когда экипажу нужен отдых.

Об этом сообщает avianews.com.

Благодаря большим размерам фюзеляжа в нем можно разместить специальную комнату для пилотов и бортпроводников. Интересно, что вход в комнату выглядит как обычная туалетная кабинка.

Скрытый отель в самом большом самолете Украины: эти фото вас удивят

В самолете МАУ Boeing 777 показали отель (фото: avianews.com)

Когда открываешь дверь, то там стоит лестница, которая ведет вниз в багажный отсек. Внизу находится импровизированный капсульный отель. Здесь есть 7 полноценных мест для сна.

Скрытый отель в самом большом самолете Украины: эти фото вас удивят

В самолете МАУ Boeing 777 показали отель (фото: avianews.com)

Длина каждой полки составляет около 2 метров. Это позволят комфортно разместится даже высоким людям.

Скрытый отель в самом большом самолете Украины: эти фото вас удивят

В самолете МАУ Boeing 777 показали отель (фото: avianews.com)

Из этого отеля есть прямой выход в багажный отсек, где перевозятся грузы и багаж пассажиров. Чтобы туда попасть, на одной из нижних полок нужно отодвинуть перегородку.

Скрытый отель в самом большом самолете Украины: эти фото вас удивят

В самолете МАУ Boeing 777 показали отель (фото: avianews.com)

Такая конструкция позволяет быстро добраться до багажного отделения на случай если какому-то пассажиру станет плохо, а лекарства будут находиться в багаже.

Напомним, стало известно о многомиллионных долгах МАУ перед аэропортом "Борисполь". Крупнейшая авиакомпания задолжала государственному аэропорту 300 миллионов гривен.

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