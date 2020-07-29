Скрытый кофеин есть в продуктах, которые мы даем детям: пересмотрите рацион

Кофеин содержится в достаточно многих продуктах
Кофе не рекомендуют давать детям, так как напиток содержит в себе достаточно много "нежелательного" малышам кофеина. Однако кофеин - это естественный стимулятор, который содержится во многих продуктах. И не всегда мы о таком скрытом кофеине знаем, угощая ребенка.
Почему кофе вреден для детей и на какие продукты питания стоит обратить внимание, врач-педиатр Андрей Шиманский рассказал в своем Instagram.
Американская академия педиатрии не рекомендует употреблять продукты с кофеином детям до 4 лет, а с 4 до 12 лет советует ограничивать количество кофеина до 45 мг в сутки, уже с 12 до 18 лет лучше ограничить употребление кофеина до 100 мг в сутки
Взрослым советуют не превышать дозу 300 мг кофеина в сутки (максимальная не токсична доза 400 мг)
Для беременных доза - не более 200 мг кофеина
Для кормящих мам - доза кофеина не должна превышать 100-200 мг.
"Помните, кофеин проникает через грудное молоко и может быть причиной беспокойства и нарушения сна у малыша. Поэтому следует контролировать реакцию малыша на употребление кофе", - обращает внимание врач.
Ранее специалисты назвали вредные продукты, которые мы даем детям, и призвали исключить их из рациона.
Напомним также, недавно мы писали о том, какой молочный напиток самый опасный для детского рациона.