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Прихований кофеїн є у продуктах, які ми даємо дітям: перегляньте раціон

Автор: Styler

Кофеїн міститься в досить багатьох продуктах

Каву не рекомендують давати дітям, оскільки напій містить у собі досить багато "небажаного" малюкам кофеїну. Однак кофеїн - це природний стимулятор, який міститься в багатьох продуктах. І не завжди ми про такий прихований кофеїн знаємо, пригощаючи дитини.

Чому кава шкідлива для дітей та на які продукти харчування слід звернути увагу, лікар-педіатр Андрій Шиманський розповів у своєму Instagram.

Які продукти містять прихований кофеїн:

  • Чорний чай (250 мл) - 25-50 мг
  • Зелений чай - 25-28 мг
  • Кава - 95-150 мг
  • Гарячий шоколад - 5-10 мг
  • Кола / Пепсі (330 мл) - 34-40 мг
  • Чорний шоколад (30 г) - 20-30 мг
  • Молочний шоколад (30 г) - 4-10 мг. ⠀

Кофеїн має такі ефекти:

  • стимулює нервову систему
  • у деяких підвищує серцебиття і тиск
  • підвищує моторику кишечника
  • збільшує виділення сечі
  • підвищує метаболізм, тобто впливає на зниження ваги.

У дітей кофеїн може викликати:

  • надмірне збудження, тремор
  • порушення сну, концентрації
  • дискомфорт у животі, діарею
  • тахікардію, аритмію, підвищення тиску
  • головний біль.

Американська академія педіатрії не рекомендує вживати продукти з кофеїном дітям до 4 років, а з 4 до 12 років радить обмежувати кількість кофеїну до 45 мг на добу, вже з 12 до 18 років краще обмежити вживання кофеїну до 100 мг на добу

Дорослим радять не перевищувати дозу 300 мг кофеїну на добу (максимальна не токсична доза 400 мг)

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Для вагітних доза - не більше 200 мг кофеїну

Для годуючих мам - доза кофеїну не повинна перевищувати 100-200 мг

"Пам'ятайте, кофеїн проникає через грудне молоко і може бути причиною занепокоєння і порушення сну малюка. Тому слід контролювати реакцію малюка на вживання кави", - звертає увагу лікар.

Раніше фахівці назвали шкідливі продукти, які ми даємо дітям, і закликали виключити їх з раціону.

Нагадаємо також, нещодавно ми писали про те, який молочний напій найнебезпечніший для дитячого раціону.

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