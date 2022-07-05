"Скрытые" места для возникновения рака: можно даже не догадываться

Рак кожи - коварное заболевание, которое может проявляться в непривычных местах на теле. Именно поэтому важно пристально следить за любыми нетипичными образованиями, особенно, если вы много времени проводите на солнце.

Научное сообщество Cancer Research UK выделяет два основных типа рака кожи: немеланомный и меланомный рак кожи.

Где может возникать меланома

Медики в своем последнем исследовании описали именно меланомный рак, который может распространяться и на другие органы вашего тела.

Хотя меланомы могут возникнуть в любом месте на теле, онкологи обращают внимание на "скрытые" места, которые надо проверять на рак.

Показательно появление новой родинки или изменение имеющейся родинки.

"Скрытая меланома может развиться на участках кожи, которые не подвергаются воздействию солнца. Важно следить за всеми частями вашей кожи на наличие каких-либо изменений или симптомов, даже за теми участками, которые вы обычно никогда не замечаете", - говорят медики.

Проверяйте такие места на вашем теле:

между пальцами ног и рук

ладони рук и подошвы ног

половые органы или вокруг них

кожа головы

ногтевые ложи пальцев или ногтей

в глазу (известный как глазная меланома)

в ротовой полости, пищеварительных и мочевыводящих путях (известна как меланома слизистой оболочки).

Опасные родинки

Обычные родинки, как правило, круглые или овальные, с ровным краем. Что касается размера, то обычно они не превышают 6 мм в диаметре.

Обратите внимание на следующие изменения родимого пятна:

стало больше

изменило форму

изменило цвет

кровоточит или образовалась корочка

чешется или болит

"Немедленно записывайтесь на прием к своему врачу - не все изменения на коже являются раком, но лучше всего отнестись к ним серьезно, если они есть. Ранняя диагностика является ключевой при раке кожи, поэтому не бойтесь спрашивать медицинское мнение, когда чувствуете обеспокоенность", - предостерегают медики.