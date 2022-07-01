Почему по утрам может болеть живот и когда это опасно
Некоторые люди могут чувствовать чуть ли не каждое утро боль в животе. Она часто возникает натощак и может привести к плохим последствиям в будущем. Но избавиться от проблемы можно.
Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
По словам медика, наиболее распространенной причиной боли в желудке натощак по утрам является язва двенадцатиперстной кишки. Тогда как боль в желудке после еды является симптомом язвы желудка.
Двенадцатиперстная кишка - это первая часть тонкой кишки, длина которой составляет примерно 25-30 см. Длина тонкой кишки примерно 500-600 см.
Около 95% язв двенадцатиперстной кишки возникает в луковице двенадцатиперстной кишки. Луковица двенадцатиперстной кишки имеет длину около 5 см и является частью двенадцатиперстной кишки, ближе к желудку.
Как чаще всего проявляется язва
Люди с язвой двенадцатиперстной кишки обычно имеют симптомы боли в животе утром натощак, и симптомы могут быть облегчены после еды.
Более 80% язв двенадцатиперстной кишки инфицированы бактерией Helicobacter pylori (H. pylori). Эта бактерия вызывает воспаление слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки, что может привести к язве.
Кроме того, некоторые противовоспалительные средства, такие как аспирин и ибупрофен, а также курение и чрезмерное употребление алкоголя также могут вызвать язву двенадцатиперстной кишки.
Язва двенадцатиперстной кишки является распространенным заболеванием, которое обычно можно вылечить с помощью 1-2 месяцев приема препаратов, подавляющих кислотность.
Почему H. pylori опасна
Ученые пришли к выводу, что люди с инфекцией H. pylori более склонны к развитию рака желудка, чем люди, которые не заражены этой бактерией.
По этой причине, H. pylori классифицируется как канцерогенный (вызывающий рак) агент для человека.
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