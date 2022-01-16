UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Скромница, кокетка или "взрывоопасна": характер женщины по алкоголю, который она предпочитает

Автор: Светлана Мащенко

Алкоголь, который предпочитает девушка, может рассказать о ее характере больше, чем она сама. Сравните нашу подборку со своими предпочтениями и узнайте, какие тайны могут раскрыть вкусы женщин относительно спиртного.

Впрочем, такой список более шутливый, но, как говорится в каждой шутке есть... доля шутки.

Об этом пишет Radiotrek.

Шампанское любят пить кокетки. Такие женщины не прочь выйти замуж за человека, намного старше их. К тому же поклонницы шампанского считаются особами довольно ветреными.

Водку пьют сильные и волевые женщины с твердым характером, которые не скрывают своих желаний.

Коньяк чаще всего предпочитают женщины среднего возраста, которым нужны тепло, забота и ласка. Если вы сумеете понять душу такой дамы, она подарит вам много ответной любви.

Виски пьют уверенные в себе женщины, у которых нет комплексов. Выпив, могут проявлять безумие, быть непредсказуемыми, делать глупости, о которых на утро лучше не вспоминать.

Текила - напиток для экстравагантных, "взрывоопасных" барышень. Они могут быть или казаться опасными. Впрочем, крепость напитка их обезоруживает.

Ром-кола - любимый напиток женщин, которые не прочь поэкспериментировать. Они быстро трезвеют и часто исчезают по-английски.

Женщины, которые любят джин-тоник, часто много говорят, рассуждая даже о том, чего не понимают. Пьянеют они быстро, о чем жалеют на утро.

Красному вину отдают предпочтение эмоциональные и страстные натуры. На вид женщина может быть сдержанной, но внутри - ураган.

Белое вино пьют сдержанные женщины, знающие себе цену. Они всегда остаются трезвыми и крайне осторожны в своих поступках.

Ликеры - это напиток для "сладких" женщин, ведущих домашний образ жизни. Они хорошо готовят и хозяйничают.

Пиво - напиток для женщин без претензий. Они являются замечательными друзьями, с которыми хорошо советоваться, особенно за кружкой пенного.

Ранее мы писали, что происходит с нашим телом и мозгом, когда мы употребляем алкоголь.

Также психолог раскрыла самые "стыдные" сексуальные фантазии мужчин и женщин, о которых мечтает каждый.

Читайте РБК-Украина в Google News
алкоголь