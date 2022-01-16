Скромниця, кокетка або "вибухонебезпечна": характер жінки по алкоголю, якому вона віддає перевагу

Шампанське люблять пити кокетки. Такі жінки не проти вийти заміж за людину, набагато старше їх. До того ж шанувальниці шампанського вважаються особами досить вітряними.

Горілку п'ють сильні і вольові жінки з твердим характером, які не приховують своїх бажань.

Коньяк найчастіше обирають жінки середнього віку, яким потрібні тепло, турбота і ласка. Якщо ви зумієте зрозуміти душу такої дами, вона подарує вам багато відповідної любові.

Віскі п'ють впевнені в собі жінки, у яких немає комплексів. Випивши, можуть проявляти безумство, бути непередбачуваними, робити дурниці, про які на ранок краще не згадувати.

Текіла - напій для екстравагантних, "вибухонебезпечних" панянок. Вони можуть бути або здаватися небезпечними. Втім, міцність напою їх обеззброює.

Ром-кола - улюблений напій жінок, які не проти поекспериментувати. Вони швидко тверезіють і часто зникають по-англійськи.

Жінки, які люблять джин-тонік, часто багато говорять, міркуючи навіть про те, чого не розуміють. П'яніють вони швидко, про що шкодують на ранок.

Червоному вину віддають перевагу емоційні і пристрасні натури. На вигляд жінка може бути стриманою, але всередині - ураган.

Біле вино п'ють стримані жінки, які знають собі ціну. Вони завжди залишаються тверезими і вкрай обережні у своїх вчинках.

Лікер - це напій для "солодких" жінок, які ведуть домашній спосіб життя. Вони добре готують і господарюють.

Пиво - напій для жінок без претензій. Вони є чудовими друзями, з якими добре радитися, особливо за кухлем пінного.