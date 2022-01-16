Скромница, кокетка или "взрывоопасна": характер женщины по алкоголю, который она предпочитает

Впрочем, такой список более шутливый, но, как говорится в каждой шутке есть... доля шутки.

Алкоголь, который предпочитает девушка, может рассказать о ее характере больше, чем она сама. Сравните нашу подборку со своими предпочтениями и узнайте, какие тайны могут раскрыть вкусы женщин относительно спиртного.

Шампанское любят пить кокетки. Такие женщины не прочь выйти замуж за человека, намного старше их. К тому же поклонницы шампанского считаются особами довольно ветреными.

Водку пьют сильные и волевые женщины с твердым характером, которые не скрывают своих желаний.

Коньяк чаще всего предпочитают женщины среднего возраста, которым нужны тепло, забота и ласка. Если вы сумеете понять душу такой дамы, она подарит вам много ответной любви.

Виски пьют уверенные в себе женщины, у которых нет комплексов. Выпив, могут проявлять безумие, быть непредсказуемыми, делать глупости, о которых на утро лучше не вспоминать.

Текила - напиток для экстравагантных, "взрывоопасных" барышень. Они могут быть или казаться опасными. Впрочем, крепость напитка их обезоруживает.

Ром-кола - любимый напиток женщин, которые не прочь поэкспериментировать. Они быстро трезвеют и часто исчезают по-английски.

Женщины, которые любят джин-тоник, часто много говорят, рассуждая даже о том, чего не понимают. Пьянеют они быстро, о чем жалеют на утро.

Красному вину отдают предпочтение эмоциональные и страстные натуры. На вид женщина может быть сдержанной, но внутри - ураган.

Белое вино пьют сдержанные женщины, знающие себе цену. Они всегда остаются трезвыми и крайне осторожны в своих поступках.

Ликеры - это напиток для "сладких" женщин, ведущих домашний образ жизни. Они хорошо готовят и хозяйничают.

Пиво - напиток для женщин без претензий. Они являются замечательными друзьями, с которыми хорошо советоваться, особенно за кружкой пенного.