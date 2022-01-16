Скромниця, кокетка або "вибухонебезпечна": характер жінки по алкоголю, якому вона віддає перевагу
Алкоголь, який вважає за краще дівчина, може розповісти про її характер більше, ніж вона сама. Порівняйте нашу добірку зі своїми уподобаннями і дізнайтеся, які таємниці можуть розкрити смаки жінок щодо спиртного.
Втім, такий список більш жартівливий, але, як то кажуть в кожному жарті є... частка жарти.
Про це пише Radiotrek.
Шампанське люблять пити кокетки. Такі жінки не проти вийти заміж за людину, набагато старше їх. До того ж шанувальниці шампанського вважаються особами досить вітряними.
Горілку п'ють сильні і вольові жінки з твердим характером, які не приховують своїх бажань.
Коньяк найчастіше обирають жінки середнього віку, яким потрібні тепло, турбота і ласка. Якщо ви зумієте зрозуміти душу такої дами, вона подарує вам багато відповідної любові.
Віскі п'ють впевнені в собі жінки, у яких немає комплексів. Випивши, можуть проявляти безумство, бути непередбачуваними, робити дурниці, про які на ранок краще не згадувати.
Текіла - напій для екстравагантних, "вибухонебезпечних" панянок. Вони можуть бути або здаватися небезпечними. Втім, міцність напою їх обеззброює.
Ром-кола - улюблений напій жінок, які не проти поекспериментувати. Вони швидко тверезіють і часто зникають по-англійськи.
Жінки, які люблять джин-тонік, часто багато говорять, міркуючи навіть про те, чого не розуміють. П'яніють вони швидко, про що шкодують на ранок.
Червоному вину віддають перевагу емоційні і пристрасні натури. На вигляд жінка може бути стриманою, але всередині - ураган.
Біле вино п'ють стримані жінки, які знають собі ціну. Вони завжди залишаються тверезими і вкрай обережні у своїх вчинках.
Лікер - це напій для "солодких" жінок, які ведуть домашній спосіб життя. Вони добре готують і господарюють.
Пиво - напій для жінок без претензій. Вони є чудовими друзями, з якими добре радитися, особливо за кухлем пінного.
Раніше ми писали, що відбувається з нашим тілом і мозком, коли ми вживаємо алкоголь.
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