Скрипка розповів, як чинити з "ЛДНР" і Кримом: "це треба було в 1991 році зробити"

Український музикант та вокаліст гурту "Воплі Відоплясова" висловив свою думку щодо гострого питання у суспільстві - чи варто повертати території так званих "ЛДНР" та Крим. Також артист розповів, як потрібно вчинити з українцями, які тривалий час жили під окупацією росіян.

Чи варто повертати території "ЛДНР" і Крим

"До початку повномасштабного вторгнення я песимістично на це дивився. На адаптацію Луганська, Донецька ще більше-менш позитивно, а от Крим не уявляв, як його повернути до України. А росіяни самі підказали, як це зробити. Зараз у нас є можливості для цього", - розповідає музикант.

Скрипка додає, що зараз маємо потужний арсенал зброї, з допомогою якої реально повернути території, які окуповані ще з 2014 року.

"Ми маємо повноцінне історичне право на ці території і відмовлятися від них - це ідіотизм. І якщо росіяни зуміли так запудрити мізки тим українцям, що там живуть, то цю пудру якось розвіяти ми теж зможемо. Треба бажання мати", - додає музикант.

Також Скрипка поділився думкою щодо того, як доцільно вчинити з українцями, які тривалий час жили на окупованій росіянами території Криму і так званих "ЛНР/ДНР".

"Люди, які там перебувають, хай проходять співбесіду, хай поновлюють українські паспорти. Хай складають екзамени на українську мову, історію і тому подібне. Якщо вони не в змозі цього зробити, то хай отримають паспорт резидента - мешканця цих територій, який не має виборчого голосу. І що головне - права там балотуватися, займати впливові посади. А той право бути журналістом, артистом тощо. Це питання безпеки і політично-патріотичної гігієни. Це треба було в 1991 році зробити. Ну, не зробили...", - додав Скрипка.