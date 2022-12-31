"Було моторошно": Скрипка зробив заяву про Зеленського (відео)

Володимир Зеленський й представники українського уряду показали свою міць і мужність, коли не втекли з країни під час повномасштабного вторгнення російських окупантів. Хоча дехто й не сподівався, що президент і уряд приймуть саме таке рішення.

Чим Зеленський здивував Скрипку

"Зеленський великий молодець. І наш уряд і наше Міністерство оборони - прекрасні. Нам дуже пощастило. Якщо, не дай Бог, була б якась слабинка - все, нам було би набагато тяжче. У нього була така містична роль висока - він став президентом у воєнний час", - розповідає артист.

Також Скрипка зізнався, що спершу переживав за те, як відреагує Зеленський у випадку повномасштабної війни.

"Коли обирали нашого президента, то я теж думав, що станеться, коли буде повномасштабна війна. Я собі відразу це питання поставив. І так було моторошно. А сталося абсолютно не так, як ми собі всі думали. Люди змінюються, чи показують свою суть. І суть виявилась взагалі прекрасною. Відважна людина, набагато відважніша за інших опонентів, супер!" - розповів Скрипка.

Проте артист застерігає від того, що після перемоги до влади можуть прийти інші люди, які приймуть неправильний напрям розвитку країни.

"Ми маємо досвід двох революцій - Помаранчевої та Революції гідності. Тоді їх створювали одні люди, а потім приходили інші і користалися ситуацією. При чому не в користь революції і історія відкочувалась назад. Зараз маємо такий же ризик - що повернуться інші люди з Барселони, Маямі і скористаються ситуацією. Вони приберуть волонтерів, військових і тому подібне... І до цього треба бути готовим", - додав музикант.