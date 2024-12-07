Яскраві фільми 2024 року, які ви могли пропустити. Вони вражають персонажами і сюжетами

"Гладіатор 2"

Це продовження легендарного фільму Рідлі Скотта. Події відбуваються через 25 років, і тут сюжет зосереджений на історії Луція, племінника імператора Коммода. Епічна драма, де головну роль зіграв Пол Мескаль, не залишить байдужими шанувальників першої частини та затятих кіноманів в цілому.

"Дюна: Частина друга"

Це продовження епічної саги за романом Френка Герберта, де триває боротьба на планеті Арракіс. Стрічка вразила глядачів сильним акторським складом, а також неабиякими візуальними ефектами, тому отримала безліч схвальних відгуків.

"Марія"

Біографічний фільм, присвячений історії оперної співачки Марії Каллас. Блискучу головну роль виконала Анджеліна Джолі, і ця атмосферна історія, режисером якої виступив Пабло Ларраїн, дозволяє глядачам детально познайомитися із внутрішнім світом артистки.

"Справжній біль"

Кіно, що поєднує у собі комедію та трагедію. Американо-польський фільм розповідає про Девіда, який живе в Нью-Йорку та працює в сфері реклами, а також про його брата Бенджі, який у 40 років так і не зміг знайти себе. Після смерті бабусі брати вирушають у подорож найтрагічнішими польськими місцями Другої світової війни.

"Каскадер" (The Fall Guy)

Це американський бойовик від Девіда Літча, знятий за сценарієм Дрю Пірса. Адаптація однойменного серіалу 1980 року розповідає про каскадера, який повертається до роботи в Голлівуді.