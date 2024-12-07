Яскраві фільми 2024 року, які ви могли пропустити. Вони вражають персонажами і сюжетами

Ці стрічки вийшли у 2024 році, і вони відзначилися якісною режисурою, сильними акторськими роботами, а також несподіваними поворотами сюжетів. А тому ці кінопроекти - точно у списку тих, які варті уваги.
РБК-Україна (проект Styler) пише про це детальніше.
Це продовження легендарного фільму Рідлі Скотта. Події відбуваються через 25 років, і тут сюжет зосереджений на історії Луція, племінника імператора Коммода. Епічна драма, де головну роль зіграв Пол Мескаль, не залишить байдужими шанувальників першої частини та затятих кіноманів в цілому.
Це продовження епічної саги за романом Френка Герберта, де триває боротьба на планеті Арракіс. Стрічка вразила глядачів сильним акторським складом, а також неабиякими візуальними ефектами, тому отримала безліч схвальних відгуків.
Біографічний фільм, присвячений історії оперної співачки Марії Каллас. Блискучу головну роль виконала Анджеліна Джолі, і ця атмосферна історія, режисером якої виступив Пабло Ларраїн, дозволяє глядачам детально познайомитися із внутрішнім світом артистки.
Кіно, що поєднує у собі комедію та трагедію. Американо-польський фільм розповідає про Девіда, який живе в Нью-Йорку та працює в сфері реклами, а також про його брата Бенджі, який у 40 років так і не зміг знайти себе. Після смерті бабусі брати вирушають у подорож найтрагічнішими польськими місцями Другої світової війни.
Це американський бойовик від Девіда Літча, знятий за сценарієм Дрю Пірса. Адаптація однойменного серіалу 1980 року розповідає про каскадера, який повертається до роботи в Голлівуді.
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