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Скованные цепью влюбленные пожаловались на проблемы: мы в панике

Автор: Анна Шиканова

Влюбленные из Харькова, которые на день Святого Валентина сковали себя цепью на три месяца, пожаловались на проблемы со здоровьем. У Виктории появились раны на руках.

Об этом влюбленная пара сообщила на своей странице в Instagram.

Виктория и Александр из Харькова решили сковать себя одной цепью на три месяца в знак любви, и, чтобы попасть в Книгу рекордов. Вместе они уже 10 дней и недавно признались, что научились многое делать в тандеме – есть, одеваться, спать и гулять. Саша научился делать Виктории укладку, а его возлюбленная стала неплохо разбираться в устройстве автомобиля.

А недавно у Виктории начались проблемы со здоровьем. На ее руке появились крупные язвы. Ранее она жаловалась на раздражение и начала носить повязку. К врачам она обращалась и ей сказали, что серьезных причин для беспокойства нет. Одно звено цепи было раскаленным и это спровоцировало раздражение. Виктории прописали мазь, но она не помогла.

Скриншот

В среду девушке пришлось вызвать бригаду "Скорой помощи". О том, чем закончился визит врачей, влюбленные не рассказали, но уже через несколько часов на их странице появился новый пост.

Ребята попросили посоветовать хорошего врача в Киеве, так как они ничего в столице не знают.

"Вот и начались траблы. Похоже, от цепи у Вики сильные высыпания на руке. Вы нам в сторис посоветовали мазь – спасибо, стало немного лучше. Но все-таки как-то стремно. Посоветуйте, пожалуйста, какого-то хорошего врача в Киеве – недорого! А то мы в панике и ничего здесь не знаем", - написали влюбленные.

Напомним, ранее мы писали о том, что скованные цепью влюбленные из Харькова уже жалуются на серьезные проблемы.

А также рассказывали о том, что скованные цепью из Харькова влюбленные сообщили о своих достижениях за одну неделю.

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Новости Украины рекордвлюбленные
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