Скуті ланцюгом закохані поскаржилися на проблеми: ми в паніці

Вікторія та Олександр з Харкова вирішили скувати себе одним ланцюгом на три місяці в знак любові, і, щоб потрапити в Книгу рекордів. Разом вони вже 10 днів і недавно зізналися, що навчилися багато чого робити в тандемі – їсти, одягатися, спати та гуляти. Сашко навчився робити Вікторії укладку, а його кохана стала непогано розбиратися в автомобілях.

А нещодавно у неї почалися проблеми зі здоров'ям. На її руці з'явилися великі виразки. Раніше вона скаржилася на подразнення і почала носити пов'язку. До лікарів вона зверталася і їй сказали, що серйозних причин для занепокоєння немає. Одна ланка ланцюга було розпеченою і це спровокувало подразнення. Вікторії прописали мазь, але вона не допомогла.

Скріншот

У середу дівчині довелося викликати бригаду "Швидкої допомоги". Про те, чим закінчився візит лікарів, закохані не розповіли, але вже через кілька годин на їх сторінці з'явився новий пост.

Вони попросили порадити хорошого лікаря в Києві, через те, що вони нічого в столиці не знають.

"От і почалися трабли. Схоже, від ланцюга у Вікі сильні висипання на руці. Ви нам в сторіс порадили мазь – дякуємо, стало трохи краще. Але все ж таки якось стрьомно. Порадьте, будь ласка, якогось хорошого лікаря в Києві – недорого! А то ми в паніці й нічого тут не знаємо", - написали закохані.