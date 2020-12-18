Скорость впечатляет: к Земле несется огромный астероид размером с авиалайнер

К Земле 18 декабря приблизится огромный астероид размером с авиалайнер. Его габариты впечатляют. Диаметр небесного тела от 26 до 52 метров. Как сообщает РИА "Новости", траектория объекта будет проходить на расстоянии 6,97 миллиона километров от Земли.

Скорость астероида в этой точке составит около 7,65 километра в секунду.

В этот же день, 18 декабря, рядом с Землей пройдет астероид диаметром приблизительно от 5,3 до 12 метров. Максимальная точка, на которой он может сблизиться с нашей планетой, составит примерно 791 тысячу километров.

Чуть ранее NASA сообщило о пролете рядом с Землей группы из пяти астероидов. Специалисты агентства отмечали, что некоторые из объектов приблизятся к планете на расстояние ближе, чем Луна.

Напомним, что астероид — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники.

Как мы ранее писали, Украина присоединилась к программе NASA по освоению космоса.

Напомним, недавно нашли астероид, который мог бы спасти экономику Земли - Психея 16 может полностью состоять из металла, и "оценивается" в 10 тысяч квадриллионов долларов, что больше, чем вся экономика нашей планеты.