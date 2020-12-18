Швидкість вражає: до Землі мчить велетенський астероїд розміром з авіалайнер

До Землі 18 грудня наблизиться величезний астероїд розміром з авіалайнер. Його габарити вражають. Діаметр небесного тіла від 26 до 52 метрів. Як повідомляє РІА "Новости", траєкторія об'єкта буде проходити на відстані 6,97 мільйона кілометрів від Землі.

Швидкість астероїда в цій точці становитиме близько 7,65 кілометра в секунду.

В цей же день, 18 грудня, поруч із Землею пройде астероїд діаметром приблизно від 5,3 до 12 метрів. Максимальна точка, на якій він може зблизитися з нашою планетою, складе приблизно 791 тисячу кілометрів.

Трохи раніше NASA повідомило про політ поруч із Землею групи з п'яти астероїдів. Фахівці агентства відзначали, що деякі з об'єктів наблизяться до планети на відстань ближче, ніж Місяць.

Нагадаємо, що астероїд — відносно невелике небесне тіло Сонячної системи, що рухається по орбіті навколо Сонця. Астероїди значно поступаються за масою і розмірами планет, мають неправильну форму і не мають атмосфери, хоча при цьому і у них можуть бути супутники.

Як ми раніше писали, Україна приєдналася до програми NASA з освоєння космосу.

Нагадаємо, нещодавно знайшли астероїд, який міг би врятувати економіку Землі - Психея 16 може повністю складатися з металу, і "оцінюється" в 10 тисяч квадрильйонів доларів, що більше, ніж вся економіка нашої планети.