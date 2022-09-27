Скоро Віри, Надії, Любові і матерії їх Софії: як святкувати і що заборонено робити

Що значить це свято

Свята Софія і троє її дочок народилися в Римі в ІІ столітті нашої ери, у час лютих гонінь християн. Благочестива вдова Софія щиро вірила в бога і виховувала в християнстві своїх дочок Віру, Надію і Любов. Вона назвала дівчаток на честь трьох головних християнських чеснот.

Чутки про християнську сім'ю дійшли до імператора Адріана, і він наказав чотирьом жінкам з'явитися до нього. Дочок Софії відправили до в'язниці, але вони не зреклися віри.

Скоро римляни стратили дівчат і передали рештки матері. Софія поховала своїх дочок і сама померла через 3 дні. Так Віра, Надія, Любов і Софія були зараховані до лику святих.

Традиції і заборони на Віру, Надію, Любов

Вважається, що жінці в цю дату треба поплакати зранку - тоді вона буде щасливою.

У день Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії віряни моляться великомученицям. Святих зазвичай просять про сімейне щастя та позбавлення від безпліддя.

У цей день жінкам дозволяється не працювати і забути про всі домашні клопоти. Але 30 вересня треба обов'язково відвідати богослужіння або помолитися вдома.

Заміжнім жінкам під час вечірньої служби слід поставити в церкві дві свічки біля ікони Ісуса Христа і ще одну - вночі в коровай і 40 раз прочитати слова про спокій. На ранок коровай слід розділити між усіма членами сім'ї, включаючи домашніх улюбленців. Завдяки цьому обряду в будинок приноситься спокій і затишок.

У церкві потрібно помолитися біля ікони трьох великомучениць, попросити, віри, сили, здоров'я, любові, благополуччя. У ікони Софії просять здоров'я дітям і жінкам, а також зачаття дитини.

Цей день проводять у родинному колі, більшу частину уваги приділяють дівчаткам.

Молоді дівчата в цей день влаштовують посиденьки, ворожать і пліткують. А до святкового столу подаються короваї, які треба їсти руками.

Що заборонено робити 30 вересня

На Віру, Надію і Любов заборонено вінчатися і свататися. Вважається, що укладений сьогодні шлюб не буде щасливим і швидко розпадеться.

Жінкам в цей день варто відмовитися від роботи по дому. Не можна шити, в'язати, вишивати, прати і готувати. Всі домашні справи повинні взяти на себе чоловіки.

У свято не можна влаштовувати пишні застілля.

Заборонено сваритися, лаятися, лихословити і бажати іншим зла.

Прикмети 30 вересня

Вважається також, що, якщо спекти коровай або пиріг, то в сім'ю повернуться взаєморозуміння та гармонія. При цьому випічку потрібно прикрасити придбаною у церкві свічкою й у жодному разі не можна викинути ані крихти такого короваю.

Народні прикмети говорять, що цей день завжди холодно і дощитиме. А після Віри, Надії, Любові починаються перші заморозки.

Якщо пронесеться грім 30 вересня - означає, що осінь триватиме довго і буде теплою.