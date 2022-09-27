Скоро Веры, Надежды, Любви и материи их Софии: как праздновать и что запрещено делать

Что значит этот праздник

Святая София и трое ее дочерей родились в Риме во II веке нашей эры, во время свирепых гонений христиан. Благочестивая вдова София искренне верила в бога и воспитывала в христианстве своих дочерей Веру, Надежду и Любовь. Она назвала девочек в честь трех главных христианских добродетелей.

Слухи о христианской семье дошли до императора Адриана, и он приказал четырем женщинам явиться к нему. Дочерей Софии отправили в тюрьму, но они не отреклись от веры.

Вскоре римляне казнили девушек и передали остатки матери. Софья похоронила своих дочерей и сама умерла через три дня. Так Вера, Надежда, Любовь и София были причислены к лику святых.

Традиции и запреты на Веру, Надежду, Любовь

Считается, что женщине в эту дату нужно поплакать утром – тогда она будет счастлива.

В день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии верующие молятся великомученицам. Святых обычно просят о семейном счастье и избавлении от бесплодия.

В этот день женщинам разрешается не работать и забыть обо всех домашних заботах. Но 30 сентября нужно обязательно посетить богослужение или помолиться дома.

Замужним женщинам во время вечерней службы следует поставить в церкви две свечи у иконы Иисуса Христа и еще одну – ночью в каравай и 40 раз прочитать слова о покое. Наутро каравай следует разделить между всеми членами семьи, включая домашних питомцев. Благодаря этому обряду в дом приносится покой и уют.

В церкви нужно помолиться у иконы трех великомучениц, попросить веры, силы, здоровья, любви, благополучия. У иконы Софии просят здоровье детям и женщинам, а также зачатия ребенка.

Этот день проводят в кругу семьи, большую часть внимания уделяют девочкам.

Молодые девушки в этот день устраивают посиделки, гадают и сплетничают. А к праздничному столу подаются караваи, которые нужно есть руками.

Что запрещено делать 30 сентября

На Веру, Надежду и Любовь запрещено венчаться и свататься. Считается, что состоявшийся сегодня брак не будет счастливым и быстро распадется.

Женщинам в этот день следует отказаться от работы по дому. Нельзя шить, вязать, вышивать, стирать и готовить. Все домашние дела должны взять на себя мужчины.

В праздник нельзя устраивать пышные застолья.

Запрещено ссориться, ругаться, злословить и желать другим зла.

Приметы 30 сентября

Считается также, что если испечь каравай или пирог, то в семью вернутся взаимопонимание и гармония. При этом выпечку нужно украсить приобретенной в церкви свечой и ни в коем случае нельзя выбросить ни крошки такого каравая.

Народные приметы говорят, что в этот день всегда холодно и дождливо. А после Веры, Надежды, Любви начинаются первые заморозки.

Если пронесется гром 30 сентября – значит, что осень будет продолжаться долго и будет теплой.